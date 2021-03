Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Appel (ots)

Über eine Terrassentür verschafften sich am Dienstag, 30.03.2021, in der Zeit zwischen 10:00 bis 11:30 Uhr, unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Strasse Grauener Sahl in Appel. Der oder die Täter betraten nach Einschlagen der Scheibe der Terrassentür das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit dem Diebesgut, Schmuck und Bargeld, vom Tatort. Auch über eine Terrassentür brachen unbekannte Täter in der Kastanienallee in Oldeshausen in ein Zweiparteienhaus ein. Hier wurde die Terrassentür aufgehebelt. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 19:30 bis 21:00 Uhr in Betracht. Die Täter erbeuteten auch hier Bargeld.

