Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizeibeamter durch Angriff leicht verletzt

Winsen (Luhe) (ots)

Am Montag, 29.03.2021, gegen 12:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine randalierende Frau in Rottorf, Großer Sandhagen, mitgeteilt. Die Frau soll zu dem Zeitpunkt bereits mit einem Metallrohr Haustüren und Briefkästen beschädigt haben. Die vor Ort eingetroffenen Beamten des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) wurden vor Ort ebenfalls durch die 66jährige Frau mit einem Metallrohr und einem Hammer bedroht. Nachdem zunächst vergeblich versucht wurde, die Frau zu beruhigen, mussten die Beamten die Wohnungstür zwangsweise öffnen. In der Wohnung wurde dann ein Polizeibeamter durch einen Schlag mit dem Metallrohr leicht am Arm verletzt. Da sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand wurde sie zur ärztlichen Begutachtung einem Krankenhaus zugeführt.

