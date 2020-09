Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrshinweis - Verkehrsbeeinträchtigungen durch angemeldete Versammlungen

Winsen/Seevetal (ots)

Für Mittwoch, 09.09.2020 und Donnerstag, 10.09.2020, wurden für den Landkreis Harburg zwei Versammlungen in Form von Aufzügen angemeldet. Erwartet werden rund 200 Personen, die sich daran beteiligen wollen.

Am Mittwoch werden die Teilnehmer, aus Radbruch kommend, über Borstel zum Bahnhof Winsen gehen. In der Zeit zwischen ca. 12.00 und 17.00 Uhr ist mit Behinderungen und kurzfristigen Sperrungen zu rechnen.

Am Donnerstag, in der Zeit von ca. 09 bis 15 Uhr, wird sich der Aufzug von Winsen über Stelle und Seevetal in Richtung Hamburg bewegen. Auch hierbei kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

