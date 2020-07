Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstähle in Optikergeschäften ++ Stelle - Polizei sucht Unfallverursacher

Salzhausen (ots)

Diebstähle in Optikergeschäften

Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (21.7.2020) Diebstähle in zwei Optikergeschäften begangen. Gegen 15:40 Uhr betrat der Täter zunächst ein Geschäft an der Bahnhofstraße. Dort nahm er eine Markenbrille an sich und verließ damit das Geschäft. Der Diebstahl wurde erst kurz danach bemerkt.

Gegen 16:25 Uhr erschien vermutlich derselbe Mann in einem Geschäft an der Eyendorfer Straße und steckte sich dort eine Brille in die Hosentasche. Als eine Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach, schubste er die Frau zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft.

Stelle - Polizei sucht Unfallverursacher

Auf einem Parkplatz an der Harburger Straße kam es am Montag (20.7.2020), in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 13:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Opel Corsa, der auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis stand, ist dabei von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich geschah der Unfall beim Rangieren auf dem Parkplatz. Das Verursacherfahrzeug hat dabei blaue Lackspuren an dem Opel Corsa hinterlassen. Bislang hat sich der Verursacher nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen werden gebeten, die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 zu kontaktieren.

