POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg im Zeitraum vom 17.07.-19.07.2020

1. Buchholz i.d.N. - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Niedersachsenstraße ein älterer PKW auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören und dieses somit weder versichert noch zugelassen ist. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Am Samstagabend kontrolliert eine Streifenwagenbesatzung eine Personengruppe auf dem Parkplatz von McDonalds in Dibbersen. Hierbei wird bekannt, dass ein 18-Jähriger aus Hamburg mit dem PKW zu dem Treffpunkt gefahren ist, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer wurden eingeleitet.

2. Buchholz i.d.N. - Taschendiebstahl

Am Samstagvormittag ist es zum wiederholten Male zu mehreren Taschendiebstählen auf dem Buchholzer Wochenmarkt gekommen. Hierbei haben die Täter es gezielt auf die Geldbörsen der Geschädigten abgesehen. Die Polizei appelliert, achtsam zu sein und Wertgegenstände vor Dieben zu schützen. Hierbei sollten Geldbörsen beispielsweise in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper getragen werden.

Wer Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges beobachtet, wendet sich bitte an die Polizei in Buchholz unter der Nummer 04181-2850.

3. Gefährdung des Straßenverkehrs

Appel / Eversen: Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Straße Karlsteinweg zu einem Verkehrsunfall. Der 90-Jährige Fahrzeugführer parkt in eine Parklücke ein, als er plötzlich Gas gibt und durch eine Hecke direkt in ein Gebäude fährt. Es entsteht hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrzeugführer verwechselte vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal.

Buchholz i.d.N. / Seppensen: Am Samstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, befährt ein 55-Jähriger aus Hanstedt die Straße Buchholzer Berg, als er plötzlich von der Fahrbahn abkommt und mit einer Steinmauer kollidiert. Grund hierfür ist ein medizinischer Notfall. Der Fahrzeugführer wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Andere Personen wurden nicht verletzt.

4. Seevetal / Beckedorf - Drei Einbruchdiebstähle aus Büroräumen

In der Nacht zu Samstag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet Beckedorfer Bogen zu drei Einbrüchen. Angegangen wurden die drei nebeneinanderliegenden Büros der dortigen Schwimmschule, einer Firma und einer Kantine. Im besagten Zeitraum wurde ein Kleinwagen, besetzt mit drei männlichen Personen, in dem Gewerbegebiet gesehen. Wer kann weitere Angaben zu dem Fahrzeug und den Personen machen?

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105-620115 entgegen.

5. Seevetal / Meckelfeld - PKW-Komplettentwendung

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist auf dem Gelände eines Autohauses in der Glüsinger Straße ein drei Jahre alter, zum Verkauf stehender PKW Audi Avant in der Straße schwarz, entwendet worden.

6. Winsen (Luhe) - Flammen von Traktorbrand greifen auf Wohnwagen und Schuppen über

Am späten Freitagnachmittag geriet auf einem Hof ein Traktor in Brand und brannte vollständig aus. Bevor die Feuerwehren aus Winsen und Laßrönne das Feuer löschen konnten, griffen die Flammen noch auf einen danebenstehenden Wohnwagen und einen Schuppen über. Der Wohnwagen brannte ebenfalls völlig aus und der Schuppen wurde zum Teil beschädigt. Personen sind zum Glück nicht verletzt worden. Der Schaden wird derzeit auf 20 000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt gewesen sei. Die Ermittlungen dauern an.

7. Winsen (Luhe) / Tespe - Lebendfallen

Im Hafenbereich wurde durch eine unberechtigte Person zwei Lebendfallen aufgestellt und damit zwei Marder gefangen. Die Tiere wurden wieder in die Freiheit entlassen. Ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei wurde eingeleitet. Wer diese Fallen aufgestellt hat, ist derzeit nicht bekannt.

Diesbezüglich nimmt die Polizei in Winsen Hinweise unter 04171-7960 entgegen.

8. Winsen (Luhe) - Kennzeichendiebstahl

Am Samstagmorgen wurden in der Porschestraße bei einem PKW das vordere und hintere Kennzeichen entwendet. Täterhinweise gibt es derzeit nicht. Das Gewerbegebiet ist zu dieser Zeit recht stark frequentiert.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 melden.

9. Winsen (Luhe) - Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung

Ein 36- und ein 33-Jähriger aus Salzhausen und Hanstedt tranken am Samstagabend zusammen Alkohol. Im weiteren Verlauf gerieten die Personen in Streit, wobei der 36-Jährige einen Glastisch beschädigte. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit und wurde später auf seinem Fahrrad mit 1,92 Promille angetroffen. Bei der nachfolgenden Blutprobenentnahme beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten. Es wurden nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

