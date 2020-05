Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

Asendorf (ots)

Ein 57-jähriger Mann ist am Donnerstag (14.05.2020) bei einem Verkehrsunfall zwischen Asendorf und Dierkshausen tödlich verletzt worden. Der Seevetaler war gegen 13.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 60 in Richtung Dierkshausen unterwegs. Etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang Asendorf schwenkte er nach links, um an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei zu fahren, obwohl ihm auf der Gegenfahrspur ein Linienbus entgegenkam. Nachdem der Mercedes den Pkw passiert hatte, kam es zur Kollision mit dem Bus. Die Fahrzeuge stießen jeweils linksseitig zusammen und kamen anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes völlig zerstört und blieb erst einige Meter weiter stehen. Der 57-jährige Pkw-Fahrer wurde tödlich verletzt. Der 38-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Der einzige Fahrgast blieb unverletzt.

Die K 60 musste für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt bleiben. Die Feuerwehr betreute die beiden Businsassen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ein Sachverständiger war vor Ort, um gemeinsam mit der Polizei die Spuren zur Unfallrekonstruktion zu sichern.

