POL-WL: Feuer nach Dacharbeiten ++ Salzhausen - Lebensmittelautomat aufgebrochen - Durchsuchungen führten zur Beute ++ Winsen - Radfahrer stürzte - Verursacher fuhr weiter ++ u.w.M.

Feuer nach Dacharbeiten

Am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in den Hermann-Löns-Ring gerufen. Dort hatte das Dach eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. Zuvor waren an dem Dach Arbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt worden. Die Eigentümer konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren aus Winsen, Roydorf und Pattensen waren im Einsatz und brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Der Dachstuhl brannte jedoch komplett aus. Glutnester im Dach machten es erforderlich, dass die Dacheindeckung an vielen Stellen geöffnet werden musste. Das darunterliegende Erdgeschoss ist durch Löschwasser massiv beschädigt worden. Derzeit ist das Haus unbewohnbar.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 150.000 Euro. Derzeit geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung infolge der Dacharbeiten aus. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Salzhausen - Lebensmittelautomat aufgebrochen - Durchsuchungen führten zur Beute

Am Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr, wurden vier junge Männer dabei beobachtet, wie sie einen Lebensmittelautomaten vor einem Fleischereifachgeschäft aufbrachen und daraus Fleisch- und Wurstwaren entwendeten. Die Zeugen alarmierten die Polizei und gaben Hinweise auf das Fluchtfahrzeug.

Über die Halteranschrift konnten schließlich vier Heranwachsende im Alter von 18 (3x) und 19 Jahren ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden noch in der Nacht zwei Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Bei der zweiten Durchsuchung wurden die Beamten fündig. Auf einem Balkon fanden sie die Fleischwaren im Wert von rund 400 Euro.

Gegen alle vier Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Winsen - Radfahrer stürzte - Verursacher fuhr weiter

Die Polizei Winsen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, gegen 12.10 Uhr, auf der Luhdorfer Straße ereignet hat. Dort war ein 67-jähriger Radfahrer, von der Innenstadt in Richtung Luhdorf fahrend, auf dem linksseitigen Radweg unterwegs, als ein unbekannter Mann, mit einem weißen Ford Transit aus dem Ilmer Weg kommend, an die Hauptstraße heranfuhr. Nach Angaben des Radfahrers bremste der Kleintransporter ab, fuhr dann aber doch nach rechts in die Luhdorfer Straße ein, sodass der 67-Jährige mit seinem Pedelec eine Vollbremsung machen musste, um nicht mit dem Transporter zu kollidieren. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich eine Fraktur zu. Der unbekannte Transporterfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher (weißer Ford Transit, Kennzeichen HH-...) machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Salzhausen/Putensen - Volltrunken verunfallt

Für einen 32-jährigen Mann endete eine Spritztour mit seinem Kleinkraftrad am Dienstagabend im Krankenhaus. Der Mann war gegen 19.30 Uhr zwischen Wetzen und Putensen unterwegs. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über die Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann stürzte und verletzte sich.

Bei der Unfallaufnahme erreichte er bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,55 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorlegen.

Seevetal/Ramelsloh - Transporter gestohlen

In der Zeit zwischen Montag (16.03.2020), 22 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr, haben Unbekannte von einem Grundstück am Stinnweg einen weißen Mercedes Vito gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-HH 533 stand in einer unverschlossenen Scheune. Mit dem Fahrzeug wurden auf diverse darin befindliche Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

