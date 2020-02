Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jesteburg - Diebe kamen durch das Kellerfenster ++ Neu Wulmstorf - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Neu Wulmstorf - Jugendliche treten gegen Autos ++ A 1 Höhe Seevetal - 1,86 Promille am Steuer

Landkreis Harburg (ots)

Jesteburg - Diebe kamen durch das Kellerfenster

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Haus im Seevekamp ein. Dazu bohrten sie zunächst ein Loch in den Holzrahmen des Fensters und legten dann vermutlich mit einem Draht den Griff um. Im Inneren wurden einige Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Buchholz unter der Nummer 04181-2850.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Laufe des Mittwochs zwischen 7 Uhr und 20 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses im Alkmenenring auf. Die Täter gelangten so ins Innere und durchsuchten es. Diebesgut wurde nach ersten Ermittlungen allerdings nicht erlangt. Hinweise bitte an die Polizei in Buchholz unter der Nummer 04181-2850.

Neu Wulmstorf - Jugendliche treten gegen Autos

Ein Zeuge meldete sich am Mittwochabend viertel nach zehn bei der Polizei. Er beobachtete, wie eine Gruppe von vier Jugendlichen in der Bahnhofstraße gegen Autos trat. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten konnte die Jugendlichen nicht mehr feststellen. Bei der Nachschau wurden dann zwei beschädigte Fahrzeuge gefunden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Polizei Neu Wulmstorf sucht weitere Zeugen des Vorfalles. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 040/ 33441990.

A 1 Höhe Seevetal - 1,86 Promille am Steuer

Durch ständig wechselnde Geschwindigkeiten und dem Fahren in Schlangenlinien machte am Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr der Fahrer eines VW Golf auf sich aufmerksam. Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei kontrollierte den 42Jährigen daraufhin. Der Mann aus Mecklenburg/ Vorpommern brachte es bei einem Alkoholtest auf 1,86 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein ist er zunächst los.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell