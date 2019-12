Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 27 - 29.12.2019 +++ Sprengung eines Zigarettenautomaten +++ E-Scooter kontrolliert +++ Sattelzug festgefahren +++ Einbrüche im LK Harburg +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz - Sprengung eines Zigarettenautomaten +++

Am Morgen zum Samstag, gegen 04.45 Uhr, kam es in der Soltauer Straße in Buchholz zu einem lauten Knall. Anwohner riefen circa 3 Stunden danach die Polizei, welche vor Ort einen zerstörten Zigarettenautomaten feststellen musste. Zeugen teilten im Nachhinein mit, dass zwei Pkw vom Tatort geflüchtet seien. Bei einem der Pkw soll es sich um einen schwarzen Mini Cooper gehandelt haben. Der Schaden beläuft sich auf circa 2600 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

+++ Winsen - E-Scooter kontrolliert +++

Am Samstagmittag kontrollierten Beamte einen 13-jährigen Jungen aus Winsen auf seinem E-Scooter. Da der Junge das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und für den Scooter keine Haftpflichtversicherung (selbstklebende Versicherungsplakette nicht vorhanden) bestand, wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Straftat wurde gegen das Kind und die Mutter als Eigentümerin des E-Scooters eingeleitet.

+++ Winsen - Sattelzug festgefahren +++

Am Samstagnachmittag wollte ein 23-jähriger Ukrainer mit seinem litauischen Sattelzug einen Onlineversandhändler im Winsener Gewerbegebiet beliefern. Dafür nahm er jedoch den geteerten Feldweg hinter der Firma. Als er seinen Fehler bemerkte, fuhr er sich beim Wenden auf der weichen Wiese fest und konnte sich so nicht selber befreien. Der festgefahrene Sattelzug wurde durch mehrere Spaziergänger gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten und ein bereits vor Ort befindlicher Traktor konnten dem LKW-Fahrer nicht helfen. Hilfe organisierte er sich letztendlich selber über seine Firma. Dafür musste er aber mehrere Stunden warten.

+++ Einbrüche im LK Harburg +++

Von Donnerstag auf Freitag kam es im Wümmering in Neu Wulmstorf zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Hier hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür einer Hochparterre-Wohnung auf und durchsuchten die ganze Wohnung nach Diebesgut. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Von Donnerstag auf Freitag kam es im Hasenwinkel in Seevetal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter schlugen hier die Scheibe einer Terrassentür ein und betraten das Haus. Nachdem sie das Haus durchsuchten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Samstag kam es zwischen 15 und 23 Uhr in der Straße "Alter-Postweg" in Seevetal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter öffneten hier das Küchenfenster, stiegen ein und durchsuchten das ganze Haus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

