Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Doppelhaushälfte

Neu Wulmstorf (ots)

Eine Doppelhaushälfte an der Bromberger Straße ist am zweiten Weihnachtsfeiertag von Dieben heimgesucht worden. Zunächst versuchten die Täter, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Als das misslang, machten sie sich an der Haustür zu schaffen und brachen das Schloss auf. Anschließend durchsuchten die Diebe mehrere Räume. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

