POL-WL: Einbrecher waren aktiv ++ Stelle - Mit PKW überschlagen

Einbrecher waren aktiv

In der Straße im Appelgarten sind Diebe in der Nacht zu Dienstag, in der Zeit zwischen 23 und 7:30 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter brachen die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Sie durchsuchten einige Räume. Dabei erbeuteten sie neben Bargeld, einer Handtasche, einer Armbanduhr und verschiedener Papiere auch den Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus abgestellten Mercedes. Anschließend verließen die Diebe das Haus wieder und entwendeten auch den PKW. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Mercedes C220D mit dem Kennzeichen WL-BL 1808.

Bei einem weiteren Wohnhaus in der Straße versuchten die Täter ebenfalls, eine Terrassentür aufzubrechen. Hier gelang ihnen der Einstieg jedoch nicht. Es blieb bei Sachschaden an der Tür.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des gestohlenen PKW nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Stelle - Mit PKW überschlagen

Ein 56-jähriger Mann hat am Dienstagabend einen Verkehrsunfall auf dem Büllhorner Weg verursacht. Der Mann war gegen 18:35 Uhr mit seinem Renault in Richtung Büllhorn unterwegs. Dabei fuhr er gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford Fiesta. In der Folge überschlug sich der Renault und blieb auf dem Dach liegen.

Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme machten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit dem Mann. Dabei erreichte er einen Wert von 1,36 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

