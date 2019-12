Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher nach kurzer Flucht festgenommen ++ Neu Wulmstorf - Propangasflaschen geklaut ++ Buchholz - Kompletträder und Autositze gestohlen ++ Tespe - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Bullenhausen (ots)

Einbrecher nach kurzer Flucht festgenommen

Am Montag, gegen 20.10 Uhr meldete ein Zeuge einen aktuellen Einbruchsversuch in ein Ferienhaus an der Straße Bullenhauser Strand. Der Zeuge hatte den Täter durch die Videoüberwachung seines Hauses bemerkt. Sofort wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Als der Einbrecher die Polizei bemerkte, versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Der Mann konnte nach wenigen Metern gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Zum vollendeten Einbruch war es noch nicht gekommen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 59 Jahre alten Mann, der keinen festen Wohnsitz hat. Er ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Neu Wulmstorf - Propangasflaschen geklaut

In der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Montag, 09.20 Uhr, haben Unbekannte vom Gelände eines Einzelhandelsgeschäfts an der Matthias-Claudius-Straße insgesamt 14 gefüllte Propangasflaschen gestohlen. Die Täter brachen zunächst einen Metallunterstand auf, um an die Flaschen zu gelangen. Anschließend transportierten sie diese auf noch unbekannte Weise ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Buchholz - Kompletträder und Autositze gestohlen

Einen Schaden von rund 30.000 Euro verursachten Diebe am Wochenende bei einem Autohaus an der Hanomagstraße. In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 08 Uhr, schraubten die Täter zunächst ein Element aus dem Metallzaun heraus, um auf das Gelände zu gelangen. Dort brachen sie drei ausgestellte Fahrzeuge auf und entwendeten daraus insgesamt sechs Sitze. Außerdem bauten die Täter noch vier Kompletträder ab und nahmen auch diese mit.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Tespe - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am 12. Dezember, in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr, kam es auf der Lüneburger Straße, zwischen den Einmündungen Eichenallee und Blumenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein VW Polo, der in Fahrtrichtung Bütlingen am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war, am hinteren linken Radlauf beschädigt worden.

Der Verursacher hatte den Pkw möglicherweise zu spät bemerkt und ihn mit der rechten Fahrzeugfront am linken Heck touchiert. Dabei löste sich eine Radzierblende des flüchtigen Fahrzeugs. Demnach handelt es sich um einen Ford Focus oder Ford Focus C-Max der Baujahre 2004 bis 2010.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, die Polizei Marschacht unter der Telefonnummer 04176 7700 zu kontaktieren.

