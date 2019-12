Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer übersehen ++ Radbruch/BAB 39 - Auffahrunfall mit neun Fahrzeugen

Winsen/Roydorf (ots)

Auf der Osttangente kam es am Montag, gegen 14.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seiner Triumph in Richtung Winsen unterwegs, als ein 42-Jähriger mit seinem Opel Astra von der Autobahnanschlussstelle nach links in die Osttangente einbiegen wollte. Der Mann übersah den von links kommenden Motorradfahrer und fuhr an. Der Pkw traf das Motorrad frontal an dessen rechter Seite.

Der 38-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Radbruch/BAB 39 - Auffahrunfall mit neun Fahrzeugen

Auf der A 39 kam es am Montag, gegen 07.40 Uhr, zu einem Unfall, an dem insgesamt neun Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 50-jähriger Mann war mit einem Citroen Jumper auf der linken Spur in Fahrtrichtung Winsen unterwegs. Als sich der Verkehr vor ihm staute, bremste der Mann stark ab. Dabei geriet der Transporter nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend streifte er einen auf der rechten Spur neben ihm fahrenden Lkw eines 51-jährigen Mannes.

In der Folge fuhren sieben weitere Pkw, die hinter den beiden Unfallbeteiligten unterwegs waren, aufeinander auf. Dabei wurde eine 47-jährige Frau leicht verletzt. Die anderen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Sechs der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

