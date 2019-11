POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Seevetal/Maschen - PKW ausgeschlachtet ++ Neu Wulmstorf - Glätteunfall ++ u. w. M.

Polizeiinspektion Harburg

PKW-Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 6.10 Uhr, haben Unbekannte in der Heinrich-Heine-Straße einen weißen VW Polo gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen HH-AM 1163 hatte einen Wert von rund 15.000 EUR. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen und starten konnten, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Maschen - PKW ausgeschlachtet

Ein BMW 520D ist in der Nacht zu Montag von Unbekannten aufgebrochen worden. Der Wagen stand in einem Carport an der Straße bei den Hünengräbern. Die Täter bauten die Scheinwerfer, die Außenspiegel das Navigationssystem und die Tachoeinheit aus dem Fahrzeug aus. Dazu schnitten sie auch Teile der Karosserie auf. Der Gesamtschaden beträgt mehrere 1000 EUR. Auch hierzu nimmt die Polizei Seevetal Hinweise unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Neu Wulmstorf - Glätteunfall

Ein 20-jähriger Mann war am Montag, gegen 7:10 Uhr mit seinem Opel Corsa auf dem Oheweg in Richtung Mühlenstraße unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts abkam und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidierte. Durch den Zusammenstoß kippte der Corsa auf die Seite und blieb liegen. Der 20-jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Wagen entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Reifen nicht für die winterlichen Verhältnisse geeignet waren. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Seevetal/Maschen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der evangelischen Kirche in Maschen (Horster Landstraße) kam es am Sonntag zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 11:00 Uhr war dort ein VW Golf abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Beifahrertür frische Beschädigungen fest. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1500 EUR. Der Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Tostedt - Unfallverursacher fuhr einfach weiter

Am Montag, gegen kurz nach 17 Uhr, kam es auf der Heidenauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem PKW von Tostedt in Richtung Wüstenhöfen unterwegs und überholte ein Fahrzeug. Dabei missachtete der Unbekannte den ihm entgegenkommenden PKW einer 49-jährigen Frau. Diese wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei prallte sie jedoch gegen einen Straßenbaum. Die Frau verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort.

Die Polizei Tostedt sucht Zeugen des Unfalles, insbesondere den Fahrer des überholten Fahrzeugs. Die Telefonnummer lautet 04182 28000.

