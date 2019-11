Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnhauseinbrüche ++ Seevetal/Meckelfeld - Quad gestohlen ++ Hollenstedt - Auffahrunfall

Tostedt und Hanstedt (ots)

Wohnhauseinbrüche

In Tostedt kam es am Mittwochabend (30.10.19) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Worth. Der Täter hatte gegen 19.35 Uhr gerade eine rückwärtige Terrassentür geöffnet und das Wohnzimmer betreten, als er von einem heimkehrenden Bewohner überrascht wurde. Der Unbekannte flüchtete. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Am Donnerstag brachen Diebe in ein Einfamilienhaus am Buchenweg ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.10 und 18.45 Uhr. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Haus und erbeuten dabei Bargeld, Schmuck und eine Uhr. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

In Hanstedt waren Diebe am Mittwoch in der Straße Stemmbarg aktiv. In einem Fall blieb es beim Versuch, weil die Täter das Fenster des Einfamilienhauses nicht aufhebeln konnten. Beim Nachbarhaus waren sie dann erfolgreich. Es wurde von den Dieben durchsucht. Ob dabei auch etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 und 17.30 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen Fällen der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Quad gestohlen

Ein Quad der Marke KTM ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Parkstreifen am Pulvermühlenweg gestohlen worden. Das Fahrzeug mit der Modellbezeichnung 990 EATV hatte einen Wert von rund 15.000 Euro. Das Kennzeichen lautet WL-Z 83. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200

Hollenstedt - Auffahrunfall

Auf der L 141 kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Eine 45-jährige Frau war gegen 13.05 Uhr mit ihrem Renault Twingo zwischen den Ortschaften Dohren Gehege und Ochtmannsbruch unterwegs und wollte nach links in den Erlenweg abbiegen. Der hinter ihr fahrende 62-jährige Mann bemerkte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Renault Megane auf den haltenden Twingo auf. Dabei wurden beide Beteiligte sowie eine neunjährige Mitfahrerin der 45-Jährigen leicht verletzt. Alle drei kamen vorsorglich ins Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell