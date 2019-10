Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 178. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 06.11.2019 ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 178. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 06.11.2019 lautet: "Drogen und Medikamente im Straßenverkehr" Tabletten gegen Kopf,- und Rückenschmerzen, jeder kennt solche Medikamente. Als Lkw-Fahrer drängt oft die Zeit, man kommt nicht zum Arzt, also müssen Tabletten reichen. Aber wie viel darf man eigentlich einnehmen und ab wann befindet man sich in einem verkehrsuntauglichen Bereich? Über die Problematik wird POK Steffen Marquardt von der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) an diesem Abend berichten, und die Folgen und Auswirkungen von Drogen und Medikamenten darstellen. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

