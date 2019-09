Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Goldmedaille ging nach Buchholz - Inspektionsleiter gratuliert seiner "schnellsten Beamtin"

Buchholz (ots)

In der letzten Woche fanden in Göttingen die 37. Deutschen Polizeimeisterschaften der Leichtathletik statt. Insgesamt 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bundesgebiet kamen zusammen, um sich in den verschiedenen Disziplinen zu messen.

Aus Buchholz mit dabei war Tabea Themann. Die 27-jährige Polizeikommissarin arbeitet im Zentralen Kriminaldienst. Sie erreichte im 5.000-Meter-Lauf der Frauen mit einer Zeit von 17 Minuten und 38 Sekunden den ersten Platz und wurde dafür mit einer Goldmedaille ausgezeichnet - die einzige Goldmedaille, die nach Niedersachsen ging. Beim 800-Meter-Lauf kam die 27-Jährige mit einer Zeit von 2 Minuten und 19 Sekunden auf Platz zwei, mit der Niedersachsen-Staffel im 3x800-Meter-Lauf erreichte sie den dritten Platz.

Diese sportlichen Höchstleistungen wurden heute von Inspektionsleiter Uwe Lehne und dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Frank Freienberg, gewürdigt. Gleichzeitig übermittelte Lehne auch die Glückwünsche des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius.

