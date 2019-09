POL-WL: Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen ++ Otter - Waschmaschine gerät in Brand ++ Winsen - Radfahrer verletzen sich bei Verkehrsunfällen

Polizeiinspektion Harburg

Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen

Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Winsen ist nach einem Verkehrsunfall an seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Unfall hatte sich bereits am Abend des 25.08.2019 auf der Kreisstraße 1 zwischen Fliegenberg und Wuhlenburg ereignet. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Stelle hatte den Motorradfahrer, der in Richtung Fliegenberg unterwegs war, nicht wahrgenommen und war in die Fahrbahn eingefahren. Die Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer stürzte auf die Straße. Er kam mit multiplen Verletzungen in eine Hamburger Unfallklinik, wo er wenige Tage später verstarb.

Otter - Waschmaschine gerät in Brand

Die Freiwilligen Feuerwehren Otter, Tostedt und Kampen sowie die Polizei wurden heute Nacht gegen 01 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Dort war eine Waschmaschine in einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem sie von den Rauchwarnmeldern im Haus geweckt worden waren. Einem 55-jährigen Hausbewohner gelang es mit eigenen Löschversuchen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Hierbei zog er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich und übergab den Brandort an die Beamten der Polizei Buchholz.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Vieles deutet aktuell auf einen technischen Defekt der Waschmaschine hin, die zur Nachtzeit eingeschaltet war. Der Brandschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Winsen - Radfahrer verletzen sich bei Verkehrsunfällen

Am Mittwoch kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Radfahrenden. Diese fuhren auf dem Radweg der Osttangente in Richtung Tönnhäuser Weg. An der Einmündung der Schirwindter Straße wollte der 29-jährige Fahrer eines Mercedes auf die Osttangente abbiegen und übersah die zwei Fahrräder. Das Auto erfasste zunächst den 19-jährigen Radfahrer, welcher daraufhin in Richtung der neben ihm fahrenden 18-jährigen Radfahrerin stürzte. Auch diese kam zu Fall.

Knapp zwei Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Unfall in der Straße "Alte Kleinbahn". Der 77-jährige Fahrer eines Ford übersah beim Verlassen eines Grundstücks eine 33-jährige Radfahrerin, die auf der Straße fuhr. Das Auto erfasste die Radfahrerin, welche stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

