Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Otter/ Tostedt - Einbrecher erbeuten Bargeld und Ausweise ++ Seevetal - Honda Accord entwendet

Landkreis Harburg (ots)

Otter/ Tostedt - Einbrecher erbeuten Bargeld und Ausweise

Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr in zwei Häuser ein, bei einem weiteren versuchten sie es. In der Bergstraße in Otter hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Im Haus durchsuchten die Diebe sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute. Erfolgreicher war eine Tat in Tostedt. Im Meisenweg wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Hier entkamen die Einbrecher mit Bargeld und diversen Ausweisen. Ein weiterer Versuch im Meisenweg scheiterte. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Seevetal - Honda Accord entwendet

Ein 38 Jähriger aus Schwerin parkte seinen schwarzen Honda Accord am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr auf einem Parkplatz in der Gustav-Becker-Straße in Emmelndorf. Nach Feierabend gegen 17 Uhr musste er feststellen, dass sein schwarzer Wagen entwendet wurde. Am PKW waren die Kennzeichen LWL-MO 781 angebracht. Hinweise auf die Tat bitte an die Polizei Seevetal unter der Nummer 04105/ 6200.

