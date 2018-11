POL-WL: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Handeloh (ots) - Am 23.11.2018, gegen 16.45 Uhr, betrat ein Unbekannter einen Pferdehof an der Straße Im Seevegrund. Der Mann näherte sich über die rückwärtige Seevebrücke den Stallungen, wo Mitarbeiter gerade dabei waren, 21 Pferde von einem Freigelände in die Boxen zu führen. Obwohl Hinweisschilder das Betreten des Geländes untersagen und die Mitarbeiter den Mann deutlich aufforderten, den Bereich wieder zu verlassen, kam der Unbekannte immer weiter auf die Tiere zu. Die Pferde gerieten in Panik und durchbrachen einen Zaun. Dabei verletzte sich ein Tier schwer und musste anschließend durch einen Veterinär behandelt werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet und sucht den Verursacher. Er wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: Ca. 50-60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, untersetzte Statur, trug einen weißen Mantel, sprach akzentfrei hochdeutsch mit auffällig heller Stimme.

Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182 28000 entgegen.

