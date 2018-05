POL-WL: Fernfahrerstammtisch diskutiert "Drogen und Medikamente" im Schwerlastbereich

Peter Schilling und Andrea Möller im Gespräch mit Fernfahrern Bild-Infos Download

ostetal (ots) - Am vergangenen Mittwochabend lud die Autobahnpolizei interessierte Fernfahrer und Spediteure zum 163. Fernfahrerstammtisch auf die Rastanlage Ostetal Süd. An diesem Abend wurde das Thema "Drogen und Medikamente" im Schwerlastverkehr diskutiert. POK' in Möller führte zusammen mit PHK Schilling von der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) durch den Abend. Zunächst wurde mit den rund 25 interessierten Teilnehmern erörtert, was es für Probleme in der Schwerlastbranche gibt. Parkplatzprobleme, Nichteinhalten der Fahrzeiten, es gibt unterschiedliche Gründe, warum der Lkw-Fahrer unter Stress gerät. Um diesem Stress auszuhalten, oder einfach die Touren fertig fahren zu können, greift man unter Umständen auch zu illegalen Mitteln wie z.B. Drogen und Medikamente. Zunächst wurden die aktuell am häufigsten anzutreffenden Betäubungsmittel vorgestellt und aufgezeigt, wie Personen unter dessen Einfluss reagieren könnten. Deutlich zu erkennen sei immer wieder, dass die Wirkung der Droge sich im Fahrverhalten wiederspiegelt, so POK`in Möller. Derjenige, der Kokain konsumiert, zeigt eine eher riskante Fahrweise, wohingegen der Cannabiskonsument eher verhalten hinter dem Steuer sitzen würde.

Bei der Einnahme von Medikamenten sei darauf zu achten, dass man sich zuvor mit der Wirkung und der Einnahmeanweisungen vertraut macht. So zum Beispiel wirken Beruhigungsmittel, Antiallergika und ähnliche Substanzen reaktionsverzögernd, was sich wiederum im Straßenverkehr zeige. Dies sei bei der medizinischen Behandlung natürlich gewollt und bei korrekter Einnahme stehe der Teilnahme am Straßenverkehr nichts im Wege. Jedoch sei es wichtig, gerade mit diesen Mittelchen sensibel umzugehen und auf körperliche Reaktionen zu achten. Auch die Folgen bei Einnahme solcher Präparate wurden erläutert. Bei Drogenkonsum sei der Führerschein weg, so PHK Schilling.

Diverse kleinere Diskussionen und Fragen währendes des Vortrages zeigten das starke Interesse der Zuhörer. So konnte die ein oder andere Problematik geklärt werden und es kristallisierte sich die Meinung heraus: Bei Drogen, Alkohol oder Medizin hänge ich den Autoschlüssel lieber hin!

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet am 06. Juni 2018, wieder an der Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg statt. Dann sind die Fahrassistenzsysteme Thema.

