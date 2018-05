POL-WL: Geldautomat aufgesprengt ++ Winsen - Platzverweis nach Hausfriedensbruch ++ Winsen - Anhänger war ohne Zulassung ++ Neu Wulmstorf - Diebe ließen Kinderfahrrad zurück - Polizei sucht Eigentümer

Wem gehört dieses Fahrrad? Bild-Infos Download

Winsen (ots) - Geldautomat aufgesprengt

Heute (2.5.2018), gegen 3:20 Uhr, alarmierten Anwohner der Brahmsallee die Polizei. Sie hatten einen lauten Knall aus dem Gebäude der Post vernommen und kurz danach zwei Personen gesehen, die mit einem älteren BMW mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren waren. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung entsandt, während erste Kräfte die Örtlichkeit an der Brahmsallee in Augenschein nahmen. Die Täter hatten offenbar mit einem Gasgemisch den Automaten gesprengt. Da Reste des Gases noch deutlich wahrnehmbar waren, wurde das Gebäude durch die Polizei abgesperrt, bis Delaborierer mit entsprechender Schutzausrüstung den Tatort untersuchen konnten.

Wie hoch der Sachschaden ist, und ob die Täter Beute machen konnten, ist noch nicht klar. Die Fahndung nach dem flüchtigen BMW blieb erfolglos.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Winsen - Platzverweis nach Hausfriedensbruch

Am Dienstag, gegen 20:10 Uhr, musste die Polizei einen 30-jährigen Mann in die Schranken weisen, der versucht hatte, gewaltsam die Wohnung einer 32-jährigen Frau einzudringen. Der Mann, der bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille erreichte, hatte bereits die Glasfüllung der Hauseingangstür eingeschlagen. Gegen den 30-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eingeleitet. Er erhielt einen Platzverweis.

Winsen - Anhänger war ohne Zulassung

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte einen 43-jährigen Mann, der mit seinem PKW einen Imbisswagen hinter sich her zog. Der Mann hatte den Anhänger von Fleestedt nach Winsen überführt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Anhängers gar nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Für den Anhänger bestand wieder eine Versicherung noch eine Zulassung. Mit im Fahrzeug saß der 50-Jährige Inhaber des Kennzeichens, der es dem Fahrer für diese" Überführungsfahrt" zur Verfügung gestellt hatte. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Diebe ließen Kinderfahrrad zurück - Polizei sucht Eigentümer

Am 26. April, gegen 2:35 Uhr, beobachtete ein Anwohner am Herbstprinzkamp, wie drei Personen auf ein Nachbargrundstück gingen und dort ein weißes Damenfahrrad entwendeten. Als der Mann den Verdächtigen vom Fenster aus hinterher rief, flüchteten diese in Richtung Hamburg und ließen ein Kinderfahrrad auf der Fahrbahn zurück. Vermutlich hatten die Täter dieses zuvor gestohlen.

Das Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Es handelt sich um ein grün-weißes Fahrrad der Marke KS Cycling, Modell "Zodiac" mit 20 Zoll Rahmengröße. Auf dem Rahmen befindet sich ein Aufkleber "TVV Neu Wulmstorf". Bislang konnte das Rad keinem Geschädigten zugeordnet werden. Hinweise bitte an die Polizei neu Wulmstorf, Tel. 040 70013860.

