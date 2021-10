Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg/ Südheide - Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer fährt weiter

Celle (ots)

Ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg zeigte am Montagvormittag bei der Polizei an, dass er am 24.10.21, gegen 13.15 Uhr, in Hermannsburg an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Der 80-Jährige hatte die L240 von Hermannsburg in Richtung Müden/Örtze befahren. Als er nach links auf den Parkplatz eines Cafés einbiegen wollte, übersah er einen Motorradfahrer, der auf der L240 in entgegengesetzte Richtung fuhr. Der Motorradfahrer stieß gegen das Heck des Pkw, kam jedoch nicht zu Fall. Nach dem Zusammenstoß setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am VW des 80-Jährigen war in Folge des Zusammenstoßes ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hermannsburg, Tel.: 05052/913310, entgegen.

