Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Polizei schnappt 18-Jährigen Messer-Räuber

Celle (ots)

Einem 18-Jährigen Mann aus dem Landkreis Celle wird vorgeworfen, gestern Nachmittag (Donnerstag, 24.10.2019) gegen 15.00 Uhr ein Schreibwarengeschäft an der Kirchstraße überfallen zu haben. Der Täter hatte den Geschäftsinhaber mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Das 45 Jahre alte Opfer begab sich in einen Nebenraum und kündigte an, die Polizei zu rufen. Der Beschuldigte beschädigte daraufhin die Kasse, flüchtete aber schließlich ohne Beute. Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe der Oberschule Winsen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der junge Mann heute nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung und Sachbeschädigung stellen.

