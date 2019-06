Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohlde - Bienenstock gestohlen und auf die Landesstraße gestellt

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (12.06.2019) entwendeten unbekannte Täter aus dem "Waldklassenzimmer" in der Gemarkung Wohlde eine Holzkiste mit einem ca. 30000 Bienen starken Volk. Am frühen Morgen gegen 06.00 Uhr entdeckte ein Verkehrsteilnehmer das ungewöhnliche Behältnis mitten auf der Fahrbahn der Landesstraße 281 zwischen Wohlde und Dohnsen und rief die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten an der Gefahrenstelle fest, dass es sich um einen Bienenstock handelt. Bei der anschließenden Verbringung der Holzkiste auf den Grünstreifen stachen Bienen einen der Polizisten in den Hals. Zum Glück reagierte der Beamte nicht allergisch, so dass er weiterhin dienstfähig blieb. Zunächst nahm ein ortsansässiger Imker das herrenlose Bienenvolk auf. Am heutigen Donnerstag wurde der Eigentümer aus Hermannsburg ermittelt, denn er erstattete eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die Polizei Hermannsburg (Tel. 05052/91260) sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum Mittwoch, 12.06.2019, 16.00 Uhr bis zum Auffinden der Kiste am Donnerstagmorgen Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.

