Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Unbekannte Täter sind gestern im Verlauf des Tages (Tatzeitraum 11:40 bis 20:30 Uhr) gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Habighorster Weg eingedrungen, während die Hausbewohner abwesend waren. Die Einbrecher entwendeten diversen Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Mögliche Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Wathlingen (Tel. 05144/98660) oder in Celle (Tel. 05141/277-215) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell