Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Gasgrills mit Gasflasche

29339 Wathlingen (ots)

Wie im Nachhinein angezeigt, kam es in der Nacht vom Montag, 29.04. auf Dienstag, 30.04.2019, in Wathlingen zu einem Diebstahl eines Gasgrills von einem eingezäunten Grundstück in der Nienhagener Straße.

Wie die Geschädigte gegenüber der Polizei angab, sei der Grill erst drei Wochen alt gewesen. Weiterhin sei die 11-Kg-Gasflasche entwendet worden. Beides habe auf der rückwärtigen Terrasse der Doppelhaushälfte gestanden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter Telefon 05144 9866-0 in Verbindung zu setzen. /tk

