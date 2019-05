Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze

Hambühren - Zwei PKW entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag entwendeten unbekannte Täter gleich zwei PKW im Westen des Landkreises Celle. In Hambühren, "Am grünen Eck" stahlen sie einen grauen Ford Fiesta von einem Privatgrundstück. Ein weißer Ford Kuga war in Wietze das Zielobjekt. Der Wagen hatte unter einem Carport in der Paul-Borstelmann-Straße gestanden. Die Taten wurden heute Morgen entdeckt. Etwaige Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter 05146/500090 in Verbindung zu setzen.

