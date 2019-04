Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Handtasche aus Auto gestohlen

Lachtehausen (ots)

Ein unbekannter Täter erbeutete eine Handtasche, nachdem er eine Seitenscheibe gewaltsam öffnete und danach das begehrte Stück aus dem Fahrzeuginneren herausnahm. Eine 28-jährige Frau aus Celle hatte ihren PKW VW Tiguan am Ostermontag nur wenige Minuten an einem Waldrand in unmittelbarer Nähe zur Straße "Am Försterbach" verschlossen abgestellt. Dieser kurze Zeitraum reichte dem Täter, um sich gewaltsam Zugang zum Fahrgastraum zu verschaffen. Der Gesamtschaden liegt nach Auskunft der jungen Frau im vierstelligen Bereich. Zeugen, die zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr die Tat beobachtet oder verdächtige Personen in der Nähe gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden 05141 / 277215.

Polizeiinspektion Celle

Michael Stoll

Telefon: 05141277105

E-Mail: michael.stoll@polizei.niedersachsen.de

