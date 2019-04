Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl aus Antiquitätengeschäft

29221 Celle (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags, 21.04.2019, kam es zu einem Diebstahl aus einem Antiquitätengeschäft in der Neuen Straße in 29221 Celle. Durch zur Zeit unbekannte Täter wurde eine Tür zum Geschäft aufgehebelt und aus dem Geschäftsinneren Anitquitäten entwendet. Zur Schadenshöhe des Stehlgutes können derzeitig keine Angaben getätigt werden. Die Ermittlungen dauern an.

