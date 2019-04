Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brandstiftung an einen Geräteschuppen

Bergen Kreis Celle (ots)

In der Nacht zum Ostermontag kam es am Sportplatz Heisterkamp in Bergen durch unbekannte Täter zu einer Brandstiftung an einem Geräteschuppen.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Abbrennen des angrenzenden Vereinsheimes verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird auf derzeit 20000.-EUR geschätzt.

