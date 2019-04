Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Vereinsheim

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 01.10 Uhr brach ein unbekannter Täter in das MTV Vereinsheim in der Nienburger Straße ein. Nachdem der Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte, löste er die Alarmanlage aus. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Einbrecher bereits davongemacht. Für einen ausgiebigen Beutezug hatte die Zeit allerdings nicht gereicht; mitgenommen wurde nichts. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

