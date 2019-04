Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Suche nach vermisstem Rentner mit glücklichem Ausgang +++ Fahndung wird aufgehoben

Celle (ots)

Die Polizei suchte am Dienstagmorgen intensiv nach dem vermissten Rentner Georg L. aus Celle. Nachdem dieser zuletzt am 07.04. gegen 16.00 Uhr in seiner Wohnresidenz in der Blumlage gesehen worden war, leitete die Polizei eine Fahndung nach ihm ein. Er war orientierungslos und nur leicht bekleidet. Glücklicherweise wurde der 72-jährige gegen 09.45 Uhr in Hustedt aufgefunden. Er war allerdings unterkühlt und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

