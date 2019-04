Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mit Auto über Sportplatz gefahren und Streit gesucht

Celle (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:45 Uhr hörte ein Jäger einen Pkw, der mit aufheulendem Motor im Bereich der Sportplätze an der Nienburger Straße umher fuhr. Aufgrund dessen machte sich der Mann zu Fuß auf den Weg in Richtung Straße, als ein Pkw über die Sportplätze auf ihn zugefahren kam. Der offensichtlich stark betrunkene Beifahrer stieg aus und fing an, den Jäger zu beschimpfen. Selbst die hinzugekommene Fahrerin des Audis konnte ihn nicht zurückhalten.

Im weiteren Verlauf schlug er mehrfach auf den Jäger ein, was selbst durch einen Warnschuss nicht unterbunden werden konnte. Erst nachdem sich der Jäger körperlich gewehrt hatte, konnte dieser den Moment nutzen, um sich in die Dunkelheit zurück zu ziehen.

Der aufgebrachte Mann suchte noch schreiend eine Weile nach dem Jäger. Entfernte sich dann aber mit der Frau im Pkw über den Sportplatz in Richtung Nienburger Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein entsprechender Pkw neben dem offenen Tor zu den Sportplätzen festgestellt werden. Personen waren nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Inwieweit Schaden am Rasen der Sportplätze entstanden ist, wird ebenfalls geklärt.

