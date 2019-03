Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Graffitisprayer verunstalten Holzbänke und Wege im Örtzepark

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursachten am vergangenen Wochenende unbekannte Graffitisprayer, insbesondere im Hermannsburger Örtzepark. Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (17.03.) besprühten die Straftäter zahlreiche Holzbänke, Laternen und Wege mit Farbe. Weiterhin beschmierten sie einen Schaukasten der Kleinen Kreuzkirche in der Lotharstraße; auch ein Kfz-Anhänger, eine Mülltonne und ein Container im Gewerbegebiet Neulandring waren Zielobjekte der Unbekannten. Die Polizei Hermannsburg bittet um Zeugenhinweise unter 05052/912

