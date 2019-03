Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Papenhorst - PKW entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Autodiebe einen blauen PKW BMW Dreier Touring von einer Grundstückszufahrt in der Papenhorster Straße. Dass der PKW verschwunden war, entdeckte der Geschädigte in den frühen Morgenstunden gegen 05.30 Uhr. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wathlingen unter Telefon 05144/98660.

