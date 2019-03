Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Handbälle gestohlen

Bergen (ots)

Nach Eintreten einer Schiebetür der Sporthalle Am Heisterkamp in Bergen, begaben sich bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum und entwendeten zwei Handbälle. Nicht von Interesse war, am vergangenen Dienstagvormittag, der Inhalt eines Metallschrankes in dem Lagerraum. Dieser wurde zwar auch aufgebrochen-, Gegenstände jedoch nicht entwendet. Hinweise erbittet die Polizei Bergen unter Tel.: 05051/471660.

