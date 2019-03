Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Versuchter Einbruch in Kiosk

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag (11.03.) hatte ein unbekannter Täter die Tür an einem Kiosk in der Oppershäuser Straße aufgebrochen. Die Tat dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen 01.00 und 01.13 Uhr ereignet haben. Der Täter wurde anscheinend durch automatisch eingeschaltetes Licht gestört und fluchtartig den Tatort, ohne etwas zu stehlen. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter Telefon 05145/97160 zu melden.

Polizeiinspektion Celle

