POL-CE: Celle - Einbruch in Orchideen-Zentrum

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag (08.03.2019) brachen unbekannte Täter in den Verkaufsraum des Orchideen-Zentrums im Tannholzweg ein. Hier entwendeten sie mehrere Sparbüchsen, unter anderem eine des Onkologischen Zentrums und eine des Tierschutzvereins. In den Sammelbüchsen befand sich jeweils ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zur Aufklärung der Tat geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215 zu melden.

