Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Polizeiinspektion Celle (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag war es im Heidkamp in Altencelle zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus und einen Schuppen gekommen. Eine Anwohnerin hatte darüber hinaus eine nicht näher zu beschreibende männliche Person mit einer Taschenlampe vom Grundstück weglaufen sehen und war auf Hundegell aufmerksam geworden. Anwohner, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel, 277-0 bei der Polizei Celle zu melden.

