POL-CE: Fahrradfahrer bestiehlt vorausfahrende Fahrradfahrerin

Celle (ots) - Eine 51-jährige Fahrradfahrerin wurde von einem unbekannten männlichen Fahrradfahrer überholt und hierbei bestohlen. Die Fahrradfahrerin befuhr am Montag gegen 12.15 Uhr die Schlepegrellstraße in Richtung Berggartenstraße. Ein männlicher Fahrradfahrer habe sie hier überholt und aus dem hinteren Fahrradkorb die Handtasche der 51-Jährigen ergriffen. Der Täter habe sich trotz lautstarker Aufforderung durch die Bestohlene nicht zu einer Herausgabe der Tasche bewegen lassen und fuhr unbeirrt in Richtung AKH davon. Durch den Diebstahl ist der Frau ein Schaden von etwa 100,- Euro entstanden. Täterbeschreibung: - Alter: ca. 30 Jahre - Größe: 170-175cm - Bekleidung: blaue Jeans, grün/khaki-farbene Jacke, weiße Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (05141 / 277 2105).

