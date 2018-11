POL-CE: PKW gerät nach Verkehrsunfall in Vollbrand

Celle - Vorwerk (ots) - In der Nacht zu Montag kam ein PKW VW mit Fahrtrichtung Vorwerk im Kurvenbereich des Tannenholzweges nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Anwesen durchbrach der Pkw gegen 03.45 Uhr eine gemauerte Scheunenwand. Die an der Scheunenwand montierten Wechselrichter einer Solaranlage wurden hierbei beschädigt. In der Folge kam es durch die abgerissenen Stromkabel zu einem Kurzschluss am PKW, der daraufhin in Brand geriet. Die Schadenshöhe am PKW wurde auf 1000,- Euro geschätzt. Zum Gebäudeschaden liegen noch keine Angaben vor. Der Fahrzeugführer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer und zum PKW nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05141 / 277215 entgegen.

