LKA-NRW: Ermittler des Landeskriminalamtes NRW (LKA NRW) nehmen Tatverdächtigen nach missglückter Geldautomatensprengung fest

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Landeskriminalamtes NRW sowie der Staatsanwaltschaft Düsseldorf:

Am Mittwochmorgen (16. Dezember 2020) haben Beamte des LKA NRW ein Gewerbeobjekt und zwei Wohnungen in Grevenbroich durchsucht. Ein 31-Jähriger wurde festgenommen.

Dem Einsatz vorausgegangen sind umfangreiche Ermittlungen der Ermittlungskommission "HEAT" des LKA NRW in enger Zusammenarbeit mit der neugegründeten "Zentralstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten (ZeOS)" der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Im vorliegenden Verfahren ist der 31-Jährige dringend tatverdächtig, an einer versuchten Geldautomatensprengung in Rösrath im Mai 2020 beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus soll der Mann mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt haben.

