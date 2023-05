Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE-USLARER STRASSE, zwischen Dienstag, dem 09.05.2023, 19:15 Uhr und Mittwoch, dem 10.05.2023, 07:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter brechen die Verschlusskappe eines am Straßenrand geparkten, unbesetzten, LKW Kraftstofftanks auf und entwendeten ca. 390 Liter Diesel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 643 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder Polizei Uslar, Tel. 05571-80060.

