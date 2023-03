POL-NOM: Spiegel abgefahren

Northeim (ots) - Moringen OT Fredelsloh, Landstraße 547 zwischen Moringen und Lauenberg, Donnerstag, 09.03.2023, 05.10 Uhr FREDELSLOH (Wol) - Pkw gerät in den Gegenverkehr. Am Donnerstagmorgen um 05.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Ein 46-jähriger Mann aus Moringen befuhr mit einem Pkw Honda die Landstraße 547 aus Moringen in Richtung Lauenberg. In einer lang ...

