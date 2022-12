Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flucht vor der Polizei

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 241, Mittwoch, 07.12.2022, 01.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Ohne Führerschein unterwegs.

Am Mittwoch um 01.10 Uhr entschied sich die Polizei Northeim, einen entgegenkommenden Pkw Höhe "Am Gesundbrunnen" zu kontrollieren. Nachdem die Polizei ein Wendemanöver abschloss und anschließend eine Kontrolle durchführen wollte, beschleunigte der nun vorherfahrende Pkw auf bis zu 160 km/h und befuhr die Bundesstraße 241 mit dieser Geschwindigkeit in Richtung Katlenburg.

Kurz vor der Ortschaft Katlenburg hielt der Pkw plötzlich rechts am Straßenrand an. Während der Verfolgung kam es zu keinerlei Gefährdungslagen anderer Verkehrsteilnehmer.

Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der 26-jährige Mann aus Herzberg keinen Führerschein besitzt.

Durch die Polizei Northeim wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 26-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlabunis eingeleitet.

