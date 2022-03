Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungsfahrzeuges

Northeim (ots)

37154 Northeim, Braunschweiger Straße; Sonntag, 20.03.2022, 13:00 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Sonntagmittag, 20.03.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Braunschweiger Straße in Northeim ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungsfahrzeuges.

Ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) befuhr die Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Northeim und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine dahinter fahrende 32-jähr. Frau aus Bad Grund zu spät und fuhr auf das Notarzteinsatzfahrzeug auf.

Da die 32-jähr. Frau noch versuchte, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, stieß sie dort auch noch mit dem entgegenkommenden Pkw einer 29-jähr. Northeimerin zusammen. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden i. H. v. ca. 7000,--- Euro.

