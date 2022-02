Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Arbeitsunfall bei Brückenarbeiten

Bundesautobahn 7 Forstbrücke Harzhorn

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Gemarkung Oldenrode, Bundesautobahn 7,Forstbrücke Höhe Römerfeld Harzhorn. Zeit: Montag, 07.02.2022, 11.00 Uhr. Ein 41-jähriger Brückenbauer befand sich bei Ausbesserungsarbeiten am Brückenkörper und er bestieg eine Leiter. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Brückenbauer mit der am Brückenkörper angestellten Leiter ins Straucheln und fiel, rückwärts aus einer Höhe von 3,50 m, auf ein unter ihm befindliches Betonplateau. Von Arbeitskollegen wurde der nun verletzte Arbeiter erstversorgt und anschließend mittels Rettungshubschrauber nach Hannover in die MHH geflogen. Noch am Nachmittag erging Hinweis von behandelnden Ärzten der MHH, dass es dem Brückenbauer den Umständen geschuldet gut gehen würde und dieser am Folgetag- Dienstag- wieder nach Hause entlassen werde. Durch den Leitersturz zog sich der Arbeiter nur leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen zu dem Sturzgeschehen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Northeim und vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell