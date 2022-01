Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße / Dr.-Heinrich-Jasper-Str., Montag, 03.01.21, 13.45 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 13.45 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Leipzig mit seinem Pkw Skoda die Hildesheimer Straße aus Richtung Lohmühlenweg kommend in Richtung Kloster Brunshausen. In Höhe der einmündenden Dr.-Heinrich-Jasper-Straße missachtete der 39-jährige die Vorfahrt einer von rechts herannahenden 47-jährigen Bad Gandersheimerin mit ihrem Pkw Hyundai. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch Schäden in Höhe von ca. 5000,- EUR entstanden. Gegen den 39-jährgen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

