Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und ca. 14.500,- Sachschaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, B 3, Ortsdurchfahrt Sudheim, Höhe Einmündung/Gewerbegebiet Schuhstraße, Freitag, 18.6.2021, 12.10 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 39-jähriger Northeimer und ein 20-jähriger Uslarer befuhren jeweils mit ihrem Pkw in dieser Reihenfolge die B 3 von Northeim in Richtung Nörten-Hardenberg. Auf Höhe der Ortsdurchfahrt Sudheim mussten beide an der Einmündung zur Schuhstraße verkehrsbedingt abbremsen. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Nörten-Hardenberg fuhr direkt dahinter in gleicher Fahrtrichtung und bemerkte das Bremsmanöver zu spät. Durch den Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug wurden alle drei Pkw zusammengeschoben und erheblich beschädigt. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen mittels Rtw zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch hiesige Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe auf Veranlassung der Straßenmeisterei Northeim durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Weiterhin waren bei dem Verkehrsunfall 16 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Sudheim und Bühle eingesetzt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.500,-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell